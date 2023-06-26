Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Болгарії схвалив новий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

З повідомлення болгарського уряду випливає, що рішення про "новий пакет військової та військово-технічної допомоги" Україні Рада міністрів Болгарії схвалила ще в п’ятницю, 23 червня.

"Затверджений перелік (озброєнь і допомоги – ред.) співмірний за обсягом з допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року" , – вказують у болгарському уряді.

Там також підкреслюють, що надання пакета допомоги "не порушуватиме стандартів збройних сил Республіки Болгарія та їхньої бойової підготовки".

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.