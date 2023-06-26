Держдеп США про заколот Пригожина: Прямий виклик лідерству Путіна
Сполучені Штати вважають, що ситуація навколо заколоту, ініційованого керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, свідчить про те, що президент Путін уперше серйозно постав перед прямим викликом своєму лідерству в Росії, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив у понеділок на брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Меттью Міллер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Це, безумовно, щось нове - бачити, як лідерству президента Путіна кидають прямий виклик. Це щось нове, коли Євген Пригожин прямо ставить під сумнів обґрунтування цієї війни та заявляє, що війна ведеться на підґрунті брехні", - зауважив представник Держдепу.
Він підкреслив, що Сполучені Штати говорили відкрито про це раніше, але до нинішнього моменту не бачили подібних заяв з боку представників, наближених до російського керівництва.
"Це все – суттєві кроки. І які наслідки це матиме, я думаю, ми ще побачимо", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.
Водночас він назвав "динамічною" ситуацію, що розвивається, і нагадав, що адміністрація США також реагувала на події. За його словами, президент Байден поспілкувався із союзниками й партнерами. Держсекретар Блінкен мав телефонну розмову з членами G7, крім того, він обговорив ситуацію з главами МЗС України, Туреччини й Польщі.
"Сьогодні ми продовжуємо дискусії з нашими союзниками та партнерами", - зазначив Міллер.
Він також підкреслив, що Сполучені Штати налаштовані продовжувати непохитну підтримку України незалежно від того, як розвиватимуться події в Росії.