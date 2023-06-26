Дружина нардепа Торохтія під час війни купила нерухомість у Болгарії – ЗМІ

Журналісти виявили, що дружина народного депутата Богдана Торохтія у серпні 2022-го придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр, а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську, повідомляє Бігус.інфо.

Богдан Торохтій – народний депутат фракції "Слуга народу" з серпня 2019-го.

У серпні 2021-го він одружився з Аліною Левченко – вона зараз працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП "Антонов", що входить до концерну "Укроборонпром".

Фото: bihus.info

За даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 58.8 кв.м та приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі.

Скріншот: bihus.info

Це сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На території Valencia Gardens є басейн, джакузі, СПА- та фітнес-центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг.

Скріншот: bihus.info

Сума угоди, за даними болгарського реєстру нерухомості, становила 110 тис. болгарських левів, або близько 59 тис. дол. за тодішнім курсом. Однак, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира у Valencia Gardens мала б обійтися мінімум у 74 тис. дол, а приміщення – у 403 тис. дол. Відтак, орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько 477 тис. дол.

Журналісти виявили цю нерухомість завдяки відео на особистій Instagram-сторінці дружини народного депутата, а також завдяки публікаціям на сторінці її дизайн-студії. Надалі представники міжнародного проєкту OCCRP допомогли отримати документи з болгарського реєстру нерухомості, які підтверджують власність Аліни Левченко на згадану нерухомість.

Крім цього, у жовтні 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 68.4 кв. м у ЖК “Новопечерська вежа” в Києві, а в березні 2023-го паркомісце там же. Ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить 114 тис. дол. Паркомісця – 30 тис. дол.

Скріншот: bihus.info

Також журналісти з’ясували, що з 24 лютого 2022-го по 1 червня 2023-го нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора року.

Завдяки публікаціям Аліни Левченко у Instagram, журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.