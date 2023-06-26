США закликали союзників ділитися інформацією про розвиток подій в Росії

США вважають необхідним зберігати єдність та ділитися із союзниками й партнерами наявною інформацією та поглядами про розвиток подій у Росії після так званого заколоту, організованого Пригожиним, повідомляє Укрінформ.

Таке переконання висловив під час брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Важливо, щоб всередині адміністрації, а також ззовні, в контактах із нашими союзниками й партнерами, включно з Україною, ми всі ділилися своїми поглядами на те, що відбувається, і всі ми залишалися на одній хвилі", - зауважив представник Білого дому.

Він також підкреслив, що США чітко заявили союзникам і партнерам, а також Кремлю, що не були залученими та не мають наміру втручатися в події, які розгортаються в РФ. У Вашингтоні розглядають це як "внутрішні справи Росії", додав представник адміністрації.

Кірбі зауважив, що на нинішньому етапі ще рано робити оцінки, який вплив матиме ситуація в РФ на подальший перебіг подій. Однак, наголосив він, "незалежно від того, що станеться далі, ми тісно співпрацюватимемо із цими союзниками й партнерами і продовжимо підтримувати Україну".