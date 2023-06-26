Лубінець: В Оленівці все ще залишаються українські військовополонені
У тимчасово окупованій Оленівці все ще залишаються українські військовополонені, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він зауважив, що окупанти перевозили українців невеликими групами по 20-25 осіб у різні установи.
"В Оленівці ще залишаються військовополонені... Робили все, щоб ми втратили з ними зв'язок. Але нам вдається отримувати інформацію, що там відбувається", - заявив Лубінець.
За його словами, знищення азовців в Оленівці розглядає як "публічну страту".
Нагадаємо, 29 липня пролунав вибух у колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Внаслідок теракту загинули щонайменше 50 бійців.