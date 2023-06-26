Путін подякував "вагнерівцям" і дозволив їм "піти в Білорусь"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або "піти до Білорусі", повідомляє Українська правда.

Про це Путін сказав у зверненні.

"Дякую тим солдатам і командирам групи "Вагнер", які ухвалили єдино правильне рішення - не пішли на братовбивче кровопролиття, зупинилися біля останньої межі" , - заявив він.

"Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії, уклавши контракт із Міністерством оборони або іншими силовими органами, або повернутися до своїх рідних та близьких. Хто хоче – зможе піти і до Білорусії. Ця мною обіцянка буде виконана" , - додав Путін.

Він також сказав, що "озброєний заколот у будь-якому разі був би пригнічений", а "організатори заколоту зрадили народ". На думку Путіна, "саме цього хотіли неонацисти у Києві та на Заході".