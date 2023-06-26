Ультраправа AfD у Німеччині виперджає партію Шольца — опитування

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) встановила власний рекорд з 20,5% підтримки по всій країні і стала другою найпопулярнішою партією, обійшовши соціал-демократів канцлера Олафа Шольца, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить опитування INSA для видання Bild.

Якби парламентські вибори у Німеччині відбулися наступної неділі, AfD отримала б 20,5% голосів. Це на 0,5 відсотка більше, ніж було зафіксовано минулого тижня. Це найвищий показник AfD за всю історію опитувань INSA.

Соціал-демократична партія Олафа Шольца втратила пів процентного пункту і опустилась до 19,5%, вийшовши на третє місце в країні.

На першому місці залишається опозиційний консервативний союз ХДС/ХСС з 26,5% підтримки.

"Вільні демократи" втратили один пункт і опустилися до 6,5%. Ліва партія має 4% підтримки.

"Німці по-різному бачать нову силу AfD: більшість (52%) роздратовані, майже кожен третій (30%) радіє цьому, кожному дев’ятому (11%) байдуже", – прокоментував керівник INSA Герман Бінкерт.

"Альтернатива для Німеччини" заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини.