Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту
Президент РФ Володимир Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту найманців "ПВК Вагнер", повідомляє Українська правда.
Про це він заявив у зверненні до росіян увечері 26 червня.
"Дякую всім нашим військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, спеціальних служб, які встали на шляху в заколотників, зберегли вірність обов'язку, присязі і своєму народу.
Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегли Росію від трагічних руйнівних наслідків", — сказав він.
У тому ж зверненні Путін подякував "вагнерівцям" і запропонував їм підписати контракти з російським міноборони, повернутися додому або виїхати до Білорусі.
Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю Росії".
Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.