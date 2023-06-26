Президент РФ Володимир Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту найманців "ПВК Вагнер", повідомляє Українська правда.

Про це він заявив у зверненні до росіян увечері 26 червня.

"Дякую всім нашим військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, спеціальних служб, які встали на шляху в заколотників, зберегли вірність обов'язку, присязі і своєму народу.

Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегли Росію від трагічних руйнівних наслідків" , — сказав він.

У тому ж зверненні Путін подякував﻿ "вагнерівцям" і запропонував їм підписати контракти з російським міноборони, повернутися додому або виїхати до Білорусі.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю Росії".

Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.