У США вважають, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю

Сполучені Штати Америки продовжують уважно стежити за ситуацією з ядерною зброєю в Росії та досі не бачили жодних ознак готовності Путіна застосувати її проти України або будь-де в іншому місці, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми продовжуємо спостерігати за цим дуже й дуже уважно. Ми бачили багато безрозсудної риторики з російського боку, ми уважно стежимо за цим" , - зауважив представник Білого дому.

Водночас він підкреслив, що в Вашингтоні досі "не бачили жодних ознак того, що Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю" в Україні чи будь-де в іншому місці.