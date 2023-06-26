У Telegram скоро з'являться Stories: Дуров назвав дату

У месенджері Telegram вже найближчим часом з'являться Stories. Нова функція знаходиться на фінальному етапі тестування та буде додана на початку липня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Згідно з опублікованими даними, користувачі зможуть визначати аудиторію, хто зможе бачити кожну зі Stories. Історії будуть відображатися у верхній частині списку чатів за аналогією з Instagram та Facebook.

Для запису "історій" також можна використовувати фото і відео, зняті одночасно передньої і задньої камерами. Крім того, користувачі зможуть вибрати термін дії "історії" -6, 12, 24 або 48 годин.