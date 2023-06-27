Зеленський відвідав фронт: у всіх напрямках є просування

Президент Володимир Зеленський під час нічного відеозвернення повідомив, що 26 червня сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках на фронті, і що він був радий подякувати українським воїнам особисто.

"Сьогодні - фронт. Донецька область, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрями активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів" , - сказав президент .

Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах "Хортиці", які героїчно відзначилися у битві за Бахмут, далі - у "дуже потужних, дуже акуратних" морпіхів, потім - у "Таврії", на південному фронті.

Президент із українськими воїнами

Він також додав, що провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, на яких ухвалили кілька оперативних рішень. Та ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти.

Президент із українськими воїнами

Крім того, за словами Зеленського, він мав переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом – насамперед про постачання зброї.