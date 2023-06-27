Зеленський відвідав фронт: у всіх напрямках є просування

Зеленський відвідав фронт: у всіх напрямках є просування
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час нічного відеозвернення повідомив, що 26 червня сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках на фронті, і що він був радий подякувати українським воїнам особисто.

"Сьогодні - фронт. Донецька область, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрями активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів" , - сказав президент .

Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах "Хортиці", які героїчно відзначилися у битві за Бахмут, далі - у "дуже потужних, дуже акуратних" морпіхів, потім - у "Таврії", на південному фронті.

3861737-zelenskyj.jpg Президент із українськими воїнами

Він також додав, що провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, на яких ухвалили кілька оперативних рішень. Та ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти.

4eb785f-zelenskyj1.jpg Президент із українськими воїнами

Крім того, за словами Зеленського, він мав переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом – насамперед про постачання зброї.

"Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми - дуже теплі - всім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це дуже почесно для мене, про кожного шеврона розповім окремо: Усі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці! , – підсумував президент.

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