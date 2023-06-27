ISW: Чому Путін поки не замінятиме Шойгу

Аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін поки не замінятиме голову Міноборони, щоб це не виглядало, ніби він виконує вимогу ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який домагався звільнення Сергія Шойгу, повідомляє Українська правда.

"Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина" , - кажуть аналітики.

Напевно, на користь цього свідчить повідомлення Міноборони Росії про те, що 26 червня Шойгу нібито відвідав невстановлений передовий командний пункт Західної групи російських військ в Україні. Це була його перша публічна поява після маршу Пригожина в Ростов-на-Дону та до Москви.

Раніше Міноборони РФ зазначало, що Західна група військ діє на лінії Куп'янськ-Сватове у Харківській та Луганській областях.

Повідомлялося, що Шойгу зустрічався із командувачем цієї групи військ Євгеном Никифоровим і ставив перед ним завдання не допустити просування українських військ на фронті.

У той же час аналітики ISW акцентують, що Шойгу не відвідував штаб-квартиру ЗС РФ у Ростові-на-Дону після того, як місто було захоплене "вагнерівцями", і не зв'язувалося іншим чином із силами ЗС РФ на півдні України після завершення збройного заколоту .

Незважаючи на те, що російські мілігері продовжували спекулювати на темі зміни російського військового командування, зокрема, називаючи прізвище губернатора Тульської області Олексія Дюміна на посаду Шойгу, аналітики не вірять, що Путін швидко проведе такі ротації.

"Поки що незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу та Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це виглядало б як поступка вимогам Пригожина. Раніше ISW вже повідомляв, що Путін цінує лояльність, а Шойгу та Герасимов продемонстрували свою відданість Путіну» , – підсумовують аналітики.

За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, внаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 людей.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важливих історій", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл- 22М і два броньовики КамАЗ та "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ та броньовик "ВПК-Урал".

Водночас, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проекту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.