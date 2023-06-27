ВСУ знищили ППО і ще понад півтисячі солдатів РФ – Генштаб ЗСУ

ВСУ знищили ППО і ще понад півтисячі солдатів РФ – Генштаб ЗСУ
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські бійці знищили близько 590 російських загарбників, 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони ворога.

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 4036 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 7 834 (+14) од.,
  • артилерійських систем – 4 083 (+28) од.,
  • РСЗВ – 626 (+2) од.,
  • засоби ППО – 386 (+1) од.,
  • літаків – 314 (+0) од.,
  • вертольотів – 308 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
  • крилаті ракети - 1261 (+2),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772 (+21) од.,
  • спеціальна техніка – 563 (+6).

Дані уточнюються.

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