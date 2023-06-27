ВСУ знищили ППО і ще понад півтисячі солдатів РФ – Генштаб ЗСУ
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські бійці знищили близько 590 російських загарбників, 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони ворога.
За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 4036 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 7 834 (+14) од.,
- артилерійських систем – 4 083 (+28) од.,
- РСЗВ – 626 (+2) од.,
- засоби ППО – 386 (+1) од.,
- літаків – 314 (+0) од.,
- вертольотів – 308 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
- крилаті ракети - 1261 (+2),
- кораблі/катери – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772 (+21) од.,
- спеціальна техніка – 563 (+6).
Дані уточнюються.