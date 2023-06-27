Розвідка Британ: ЗСУ повернули частини території, окуповані з 2014 року
Британська розвідка підтверджує, що українські військові нещодавно вперше повернули на сході країни шматок території, яка була окупована з 2014 року, повідомляє Українська правда.
Британська розвідка констатує, що українські десантники досягли невеликого просування на схід від Красногорівки під Донецьком; селище розташоване фактично на старій лінії розмежування.
Нещодавні численні атаки України у багатьох місцях на Донбасі, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі", - йдеться у зведенні розвідки.
В огляді за понеділок розвідка Британії підтвердила, що ЗСУ просуваються під Бахмутом з півночі й півдня, та що у РФ навряд чи є достатньо резервів, щоб перекривати усі ділянки, де ситуація є загрозливою для неї.