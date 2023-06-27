Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний - "Енергоатом"

Рівень води у ставку, вода якого охолоджує Запорізьку атомну електростанцію, поки що залишається стабільним після вибуху на Каховській гідроелектростанції та обмілення Каховського водосховища. Про це повідомив "Енергоатом".

"Незважаючи на підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 27 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за потреби підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що останнім часом рівень води у каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища” , - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тому з того часу активного випаровування води із ставка-охолоджувача не відбувається.