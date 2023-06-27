Українці відповіли, яких відносин хотіли б Росією

У червні 2023 року абсолютна більшість українців вважають, що відносини з Росією мають бути із закритими кордонами, візами, митницями.﻿ Про це, з посиланням на дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Лише 10% зараз хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% хотіли би об’єднання країн в одну.

Станом же на зараз у всіх регіонах України переважна більшість населення хоче мати з Росією закриті кордони, візи та митниці. Зокрема, серед жителів Сходу, 75% так вважають, а серед жителів Півдня - 73%

Історія питання

Як зазначають соціологи, КМІС понад 15 років ставить респондентам моніторингове запитання, якими українці бачать відносини України з Росією.

Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами. Лише 15% наполягали на тому, що відносини мають бути як з іншими державами - із закритими кордонами, візами, митницями. Причому досить істотна частка респондентів (12%) бажали навіть об’єднання в одну державу.

Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми (частка тих, хто виступав за об’єднання знизилася до 5%).

Зрештою, після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, довгостроковий моніторинг суспільних настроїв дозволяє надійно аргументувати, що є причиною, а що - наслідком.

"Російська пропаганда може безкінечно говорити, що в Україні десятиліттями розвивалися "антиросійські" / "русофобські" настрої (із, зрозуміло, переростанням у "справжній неонацизм") і що дії Росії з 2014 року були спрямовані проти цього. Проте дані всіх опитувань до 2014 року переконливо свідчили, що в різні роки 80-90% українців добре ставилися до Росії і більше 90% добре ставилися до росіян, а також бажали жити незалежними, але саме дружніми державами" , - сказав він.

За його словами, нинішні показники, які свідчать про відверте негативне ставлення до Росії і простих росіян та бажання міцно "відгородитися", є саме наслідком агресії Росії (а не навпаки).

Грушецький також вважає, що окремо доцільно звернути увагу на досягнення консенсусу між мешканцями різних регіонів. Перед широкомасштабним вторгненням можна було бачити досить помітні відмінності в поглядах у різних регіонах, але зараз і мешканці Заходу, і мешканці Сходу впевнено наполягають на закритих кордонах, візах і митницях з Росією.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.

Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).