У МЗС пояснили, чого Україна чекає від саміту НАТО

Київ вважатиме успішним саміт НАТО у Вільнюсі, якщо Альянс зробить рішучий крок до визначення чіткого алгоритму вступу України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс на конференції "Україна та НАТО напередодні вільнюського саміту", що відбувається у Києві, повідомляє Європейська правда.

Заступник глави МЗС зауважив, що було би великим розчаруванням, якби вільнюський саміт 2023 року за рівнем розчарування повторив бухарестський саміт 2008 року.

"Вільнюський саміт можна буде вважати успішним, якщо союзники зроблять рішучий крок від розмитих формулювань про те, що Україна стане членом НАТО, до чіткого алгоритму, який покаже, як і коли це станеться" , – сказав Перебийніс.

Усвідомлення того, що вступ України до НАТО незворотній, може стати фактором деескалації, вважає Перебийніс, оскільки зрештою Росія втратить формальний привід для війни.

"Де-факто Україна вже є членом НАТО і ефективно боронить східний фланг. Щоби остаточно визнати цю реальність, треба відмовитися від тих міфів, які Росія роками поширювала серед членів НАТО, пояснюючи там, що членство України в НАТО – це найчорніша з червоних ліній. Це дозволить подолати російський шантаж" , – зауважив Перебийніс.

Він висловив переконання, що прийняття факту вступу України в НАТО станеться так швидко, як і ставалося раніше з Болгарією, країнами Балтії чи Фінляндією.