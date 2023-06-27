В Україні майже вдвічі підвищили тарифи на електроенергію для бізнесу

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищать ціни до підвищення﻿. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє Ділова столиця.

Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу передбачають, що з 30 червня у вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна тепер складатиме 7200 грн/МВт-год, що на 80% дорожче ніж на цей момент.

Загалом, на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) з 30 червня встановлено три рівні прайскепів для часових слотів протягом доби.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50% — з 2000 до 3000 грн/МВт-год.

Для денних годин Нацрегулятор підвищив прайскеп з 7:00 до 19:00 на 25% — з 4000 до 5000 грн/МВт-год.

Для вечірнього піка споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, НКРЕКП встановила граничну ціну на 80% вище, ціна зросте з 4000 до 7200 грн/МВт-год.

Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена — 125% від ціни РДН, мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт-год.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год з 1 червня. За оцінками міністра енергетики Германа Галущенка, для однієї родини сума у платіжці збільшиться у межах 250 грн.

Тариф діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року включно.