Лукашенко про "заколот Пригожина": Думали, що саме розсмокчеться

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко назвав "заколот" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "зіткненням двох людей, які воювали на фронті". Про це повідомляє телеграм-канал "Пул Першого".

"Я сказав: ні в якому разі не робити з мене героя, ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію пропустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає у цій справі героїв" , - заявив частково визнаний президент.

27 червня Лукашенко прокоментував ситуацію із ПВК "Вагнера". Самопроголошений президент РБ заявив, що йому "було боляче спостерігати за подіями", які відбувалися на півдні Росії, "бо Батьківщина одна".

Лукашенко заявив, що під час "вагнерівського заколоту" в Росії наводив білоруську армію на повну бойову готовність, включаючи поліцію та спеціальні підрозділи.

Білоруський диктатор також традиційно наповнив ефір свого виступу тезами кремлівської пропаганди про колективний Захід, загрозу розширення НАТО тощо.