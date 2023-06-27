Визначено перелік населених пунктів, які потрібно перейменувати

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. Про це йдеться в рішенні Нацкомісії, оприлюдненому на офіційному сайті.

Рішення містить 24 додатки, де надано рекомендації окремо по кожній області.

"На виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України" , - ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що на підставі пропозицій членів робочої групи Нацкомісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.

Право подавати свої пропозиції щодо пере­йменування населених пунктів в Україні мають фізичні та юридичні особи. Ініціатива має бути оформлена у документі (лист, протокол тощо), що подається до виконавчого комітету місцевої ради.

Розглядом пропозицій по перейменуванню займається виконав­чий комітет відповідної ради. Однак, ці рішення носять рекомендаційний характер.

На етапі роботи виконавчого комітету для вивчення гро­мадської думки щодо найменування (перейменування) об’єкта, обов’язковим є проведення громадського обговорення.

Строк проведення громадського обговорення обчислюєть­ся з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідо­млення і повинен становити не менш як два місяці.

Одночасно з погодженням радою відповідного рішення, також пропонується порушити клопотання перед обласною радою щодо внесення подання (клопотання) до Верховної Ради про перейменування населеного пункту. Питання первинно розглядає профільний комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради.