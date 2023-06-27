Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з РФ – опитування

Станом на травень 2023 року, за результатами опитування, майже 80% українців виступають за закриті кордони, візи та митницю з Росією. Про це свідчать результати опитування КМІС, опублікованого 27 червня.

"Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами.

Лише 15% наполягали на тому, що відносини мають бути як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями. Причому досить істотна частка респондентів (12%) бажали навіть об’єднання в одну державу.

Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми (частка тих, хто виступав за об’єднання знизилася до 5%).

Зрештою, після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією (ідентичний показник у липні 2022 року і травні 2023 року). Лише 10% зараз хотіли б, щоб країни були дружніми, і лише 1% хотів би об’єднання країн в одну" , - йдеться у повідомленні соціологів.

Опитування проводилося упродовж 26 травня-5 червня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими українцями, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Із загалом 984 респондентів 32 респондентів до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований.

Важливо зазначити, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні.

КМІС розглянув динаміку поглядів на питання щодо відносин між Україною та РФ за 10 років. Для порівняння демонструють, як українці відповідали в лютому 2013 року, у лютому 2022 року, у липні 2022 року і у травні 2023 року.