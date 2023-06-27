Ракети Х-22: В ЗСУ розповіли добру і погану новину

Від початку великої війни для атак по Україні Росія використала приблизно 140 неточних ракет Х-22, вони вже більше не виготовляються, бо застарілі, але держава-агресор ще має цих ракет у запасі.﻿﻿ Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Ця зброя застаріла, вона не є високоточною, вони її жбурляють по густонаселених містах, як ще це можна назвати, як не тероризмом проти нашої нації. В такій напрузі і такому терорі Росія намагається тиснути на Україну, хоче зламати наш дух, змусити до якихось поступок.

Доволі достатньо в них ще тих ракет. Хочу нагадати, що ми навіть передавали ці ракети разом з літаками Ту-22 свого часу і в борги за газ, і в рамках роззброєння України…

На жаль, ті ракети Росія досі має, сотні одиниць. Близько 140 вони уже використали з початку повномасштабного вторгнення. З гарних новин – те, що росіяни ці ракети вже не виробляють, це застаріла радянська ракета.

Кім того, що не виготовляються, ті ракети дуже часто не долітають до цілей (можливо, є неналежне зберігання). Це з того, що є позитивним для нас" , - заявив представник ПС ЗСУ.

Ігнат наголосив, що збивати ракети Х-22, які летять по балістичній траєкторії звичайними засобами української ППО, майже неможливо.

Цю ракету може збивати такий комплекс як Patriot, або інші комплекси, здатні збивати балістику. Водночас таких засобів в України наразі мало.