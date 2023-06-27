Боржникам за комунальні послуги можуть заборонити реєструвати авто

Якщо запропоновай законопроект приймуть, під час реєстрації транспортного засобу здійснюватиметься перевірка особи на борги за послуги ЖКГ, повідомляє 24 Канал.

Законопроект покликаний спростити виплату боргів для чесних боржників. Також у Верховній Раді розглядають обмеження на купівлю авто для інших категорій осіб.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким боржники за комунальні послуги не зможуть зареєструвати автомобілі під час купівлі. Про це розповіла екс-голова Податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.

Урядовий законопроект № 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" передбачає заборону на купівлю авто для певних категорій осіб. Зокрема, такої можливості можуть позбутися боржники за послуги ЖКГ.

Під час реєстрації транспортного засобу проводитиметься перевірка, яка покаже, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників. Якщо така інформація підтвердиться, цій особі буде заборонено реєструвати авто.