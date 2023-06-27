Лукашенко розповів, що хоче отримати від "Вагнера"
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РБ Віктором Хреніним сказав, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом та допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички, цитує держінформагентство "БелТА" .
"Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо.
Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть... Досвід. Слухай, вони на передовій – штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли.
Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінне. Ось це нам від вагнерівців треба взяти.
Боятися їх нема чого. Ми ж вухо гостро тримаємо", - заявив Лукашенко.