Рада може посилити правила в'їзду в Україну для іноземців
Верховній Раді Україні пропонують запровадити нові правила в'їзду для іноземців. Йдеться про наявність страхового поліса, який покриває ризики, пов'язані з війною, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.
Про це йдеться в законопроєкті №9418.
На сьогодні іноземці та особи без громадянства можуть потрапити до України за наявності:
- дійсного паспорта
- візи (якщо інше не передбачено законодавством України)
- підтвердження мети візиту
- достатнього фінансового забезпечення на весь період перебування
Крім того, щодо іноземця не має бути заборони на в'їзд до України, і він зобов'язується виконувати вимоги щодо термінів перебування.
Законопроєкт №9418 пропонує доповнити цей перелік та зробити наявність страхового поліса (свідоцтва, сертифіката) необхідною умовою для перетину кордону. Вимога діятиме у період воєнного стану та протягом 2 років після його скасування.
Такий поліс видається страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною компанією з представництвом в Україні або договірними відносинами (ассистансом) зі страховою компанією-партнером на території України.
Документ повинен мати термін дії на весь період перебування іноземця у нашій країні. А також покривати:
- витрати на медичну допомогу
- відшкодування ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами
- відшкодування ризиків, пов'язаних із війною
Перевірятимуть наявність поліса прикордонники.
Які є винятки
Дія нових норм не поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також на біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.
Також страхові поліси не знадобляться працівникам дипломатичних представництв та установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей.
Крім того, страховка не потрібна водіям та екіпажам автомобільного транспорту, літаків, кораблів та поїздів. Як і військовим інструкторам із країн-членів НАТО та країн-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які тренують українських бійців.
Причини нововведень
Як йдеться у пояснювальній записці, на сьогодні Україну відвідують багато іноземців, зокрема волонтери, учасники гуманітарних програм, журналісти, представники бізнесу тощо. Однак, чинні правила в'їзду не враховують ризики, пов'язані з воєнними діями.
Автори відзначають, що 100% безпечних міст в Україні немає, оскільки територія всієї країни зазнає ракетних ударів. Також велику загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, які навіть після тривалого перебування у землі чи воді несуть небезпеку.
На деякі з них можна натрапити на вулиці, дитячих майданчиках, у покинутих будинках, водоймах, лісах, полях та на узбіччях доріг. У містах ворог мінує предмети, які мають цінність - мобільні телефони, зброю, аптечки і т.д. А також повсюдно використовує непомітні "розтяжки".
Зважаючи на те, що Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, страхові поліси необхідні, щоб покрити витрати на медичну допомогу, госпіталізацію та репатріацію (а у разі смерті - тіла) до місця постійного проживання.
Страхування має знизити витрати державного та місцевих бюджетів на медицину для іноземців. Автори наголошують, що наявність поліса є стандартною вимогою для в'їзду до таких країн як Німеччина, Великобританія, Норвегія та Туреччина.