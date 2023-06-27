Путін: ПВК "Вагнер" отримав $1 млрд з російського держбюджету

Участь "ПВК Вагнер" у війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За рік група отримала понад мільярд доларів, повідомляє Українська правда.

Про це Путін заявив на зустрічі з військовими, які стримували штурм групи "Вагнер".

"Утримання всієї групи "Вагнер" повністю забезпечувалося державою... Лише з травня 22 року по травень 23-го на грошове утримання і стимулюючі виплати держава заплатила компанії "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублів (понад 1 млрд доларів)" , — сказав він.

Спроба заколоту Пригожина

Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".

Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.

Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".

За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.