Україна отримала вже $22 млрд через механізми Світового банку

Із початку повномасштабної війни Україна отримала від Світового банку та країн-донорів через механізми банку понад 22 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у рамках робочого візиту до Вашнгтону.

"Щиро вдячний Групі Світового банку за вагому фінансову допомогу для України з перших днів повномасштабної військової агресії РФ.

З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів. Понад 22 млрд доларів США з цієї суми вже надано Україні" , - заявив Марченко.

"Фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету" , - додав міністр.

Під час зустрічей з керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде та віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані також обговорили імплементацію нових спільних проєктів, які будуть впроваджуватись у процесі відбудови України, додали у Мінфіні.

Зокрема: для реконструкції транспортної інфраструктури "RELINK", електроенергетичного сектору "Re-Power", а також підтримки системи охорони здоров’я "Heal Ukraine".