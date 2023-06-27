Україна отримала вже $22 млрд через механізми Світового банку
Із початку повномасштабної війни Україна отримала від Світового банку та країн-донорів через механізми банку понад 22 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у рамках робочого візиту до Вашнгтону.
"Щиро вдячний Групі Світового банку за вагому фінансову допомогу для України з перших днів повномасштабної військової агресії РФ.
З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів. Понад 22 млрд доларів США з цієї суми вже надано Україні", - заявив Марченко.
"Фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету", - додав міністр.
Під час зустрічей з керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде та віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані також обговорили імплементацію нових спільних проєктів, які будуть впроваджуватись у процесі відбудови України, додали у Мінфіні.
Зокрема: для реконструкції транспортної інфраструктури "RELINK", електроенергетичного сектору "Re-Power", а також підтримки системи охорони здоров’я "Heal Ukraine".
"Окрім того, українська сторона разом із колегами зі Світового банку наразі опрацьовують пропозиції щодо ініціювання ще двох нових проєктів", - йдеться у повідомленні.