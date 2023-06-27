У ДПСУ спростували розгортання баз для "вагнерівців" у Білорусі

Державна прикордонна служба України спростовує інформацію щодо початку будівництва таборів для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на це момент таких робіт ми не фіксуємо.

Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, в тому числі Державної прикордонної служби" , — повідомив Демченко.

Так само, за словами Демченка, не зафіксовано появи на території РБ угруповання російських найманців ПВК "Вагнера".

До 2000 російських військових, які за даними ДПСУ, наразі перебувають у країні, задіяні до навчань і підготовки на білоруських полігонах

Водночас цей напрямок завжди залишається напруженим, адже Білорусь продовжує підтримувати агресора.

Хоча наразі ситуація не змінилася, прикордонники не фіксують якогось переміщення техніки чи живої сили як російських підрозділів, так і білоруських поблизу кордону, а РФ не має достатньо сил здійснити повторне вторгнення на цьому напрямку, Сили оборони продовжують зміцнювати лінію кордону та укріплювати прикордоння з Білоруссю, пам’ятаючи про підступність ворога.