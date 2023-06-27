Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі

Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі
Фото: president.gov.by

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це Лукашенко заявив на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу.

"Так, дійсно, він (Пригожин) сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їхній (вагнерівців) рахунок", — сказав він.

За словами Лукашенка, Пригожину надано гарантії безпеки.

Лукашенко додав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін висловив побажання залучити

"ПВК Вагнер" до армії країни. "Я згоден. Розмовляй із ними", - звернувся Лукашенко до Хреніна.

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