Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі, повідомляє Українська правда.
Про це Лукашенко заявив на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу.
"Так, дійсно, він (Пригожин) сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їхній (вагнерівців) рахунок", — сказав він.
За словами Лукашенка, Пригожину надано гарантії безпеки.
Лукашенко додав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін висловив побажання залучити
"ПВК Вагнер" до армії країни. "Я згоден. Розмовляй із ними", - звернувся Лукашенко до Хреніна.