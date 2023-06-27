Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про доплати військовим

Комітет з питань безпеки та оборони Верховної ради рекомендував ухвалити законопроєкт №9342 про доплати військовим, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт розробили замість гучної поправки про доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

Железняк розповів, що з першого читання збережені такі норми:

Основна задача законопроєкту - військовим щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тисяч гривень . Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном, тобто як зараз - пропорційно часу виконання бойових завдань.

. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном, тобто як зараз - пропорційно часу виконання бойових завдань. Доплати строковикам лишили на рівні 6 тисяч гривень на місяць, курсантам - 2350 гривень.

Окрім того, законопроєкт передбачає відпустки для військових - до 30 днів щорічна та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів - до 10 днів зимової та до 20 днів літньої.

У тексті наголошується, що до участі у веденні бойових дій не допускаються військові з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше одного місяця.

Що змінилося у порівнянні з першим читанням:

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів передбачено два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата 20100 гривень.

Загиблим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тисяч гривень.

Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів.

Безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців.

Законопроєкт має бути розглянутий в парламенті на наступних пленарних засіданнях.

Доплати військовим

Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

10 квітня Рада підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень. При цьому рішення ускладнило переговори з МВФ, оскільки суперечить зобов’язанням української влади.

Закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не подали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створили робочу групу для розв'язання цих питань.