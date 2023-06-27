Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про доплати військовим
Комітет з питань безпеки та оборони Верховної ради рекомендував ухвалити законопроєкт №9342 про доплати військовим, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк.
Цей законопроєкт розробили замість гучної поправки про доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.
Железняк розповів, що з першого читання збережені такі норми:
- Основна задача законопроєкту - військовим щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тисяч гривень. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном, тобто як зараз - пропорційно часу виконання бойових завдань.
- Доплати строковикам лишили на рівні 6 тисяч гривень на місяць, курсантам - 2350 гривень.
Окрім того, законопроєкт передбачає відпустки для військових - до 30 днів щорічна та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів - до 10 днів зимової та до 20 днів літньої.
У тексті наголошується, що до участі у веденні бойових дій не допускаються військові з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.
Мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше одного місяця.
Що змінилося у порівнянні з першим читанням:
- Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів передбачено два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата 20100 гривень.
- Загиблим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.
- Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень.
- Мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тисяч гривень.
- Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів.
- Безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців.
Законопроєкт має бути розглянутий в парламенті на наступних пленарних засіданнях.
Доплати військовим
Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.
10 квітня Рада підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень. При цьому рішення ускладнило переговори з МВФ, оскільки суперечить зобов’язанням української влади.
Закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не подали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створили робочу групу для розв'язання цих питань.