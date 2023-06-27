Перевірки укриттів: Кабмін оголосив догани Кличку та іншим
Кабінет міністрів оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку і кільком керівникам районних адміністрацій у Києві, повідомляє Українська правда.
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
"Підтримано проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про притягання до дисциплінарної відповідальності (оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. та начальнику Київської міської військової адміністрації Попку С.М", — йдеться в повідомленні.
Догани також оголосили головам районних держадміністрацій в Голосіївському, Оболонському, Печерського, Солом'янського, а також в.о. голів РДА в Дарницькому і Шевченківському районах Києва.
Водночас, Кабінет міністрів звільнив голову Деснянської РДА в Києві Дмитра Ратнікова і голову Святошинської РДА Сергія Павловського.
Також уряд увільнив від тимчасового виконання обов’язків керівників Дніпровської РДА Павла Бабія і Подільської РДА Сергія Коваленка.