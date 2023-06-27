Лукашенко: Таборів для "Вагнера" не будуємо, хай ставлять намети

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням", повідомляє Українська правда.

Про це Лукашенко заявив на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу.

"Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі терито﻿ ﻿﻿ рії), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах. І як мені сказав Пригожин, який дзвонив учора, хтось контракт із Міноборони з Шойгу підпише.

Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися" , — сказав він.

Раніше Лукашенко заявляв, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин вже прибув﻿ до Білорусі.