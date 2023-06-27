ЗСУ повідомили про успішний штурм позицій росіян на Донеччині
Сили оборони України провели успішний штурм ворожих позицій в районі Курдюмівки Донецької області, повідомляє Укрінформ.
Про це заявили в командуванні Сухопутних військ Збройних сил України.
"1-й механізований батальйон 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу провів успішний штурм позицій загарбників в районі Курдюмівки", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили у командуванні, в результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - до 35 ліквідованих, 40 втекли, декілька загарбників здалися в полон.