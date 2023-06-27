Лукашенко: "Вагнерівці" не охоронятимуть ядерну зброю в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що найманці "групи Вагнера", які мають прибути на територію країни після спроби заколоту в РФ, не охоронятимуть російську тактичну ядерну зброю, повідомляє Європейська правда.

"Жодну ядерну зброю "Вагнер" охороняти не буде. Це наше завдання. І за збереження зброї персональну відповідальність несу передусім я. Тому ми на це ніколи не підемо" , – заявляє Лукашенко.

Він також розповів, що нібито наразі більша частина тактичної ядерної зброї з РФ вже перебуває на території Білорусі.

За словами Лукашенка, її охоронятимуть "росіяни і білоруси".

"Працюємо разом. У нас такого досвіду немає. Обслуговують росіяни. Ми допомагаємо обслуговувати цю ядерну зброю. Виявляється, цей захід непростий" , – додав він.

Нагадаємо, напередодні російський президент Владімір Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".