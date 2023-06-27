У Генштабі показали, як навчаються українські військові медики у Британії

У Великій Британії в рамках програми Operation Orbital пройшли навчання з тактичної медицини 49 українських військових медиків, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

"49 українських військових медиків пройшли навчання з такмеду у Великій Британії в рамках програми Operation Orbital. Це унікальний курс, який проводить британська армія разом з представниками Нідерландів та Ісландії" , - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українських медиків навчали масовому огляду поранених з різними травмами, наданню допомоги постраждалим з тяжкими пораненнями, які спричинені вибухами та стрілецькою зброєю. Також іноземні інструктори проводили заняття з надання допомоги і способів безпечно витягнути постраждалих з цивільного і військового транспорту та евакуації поранених під вогнем.

У Генштабі додали, що, повернувшись додому, медики передадуть знання іншим військовослужбовцям Збройних сил України.