Україна залишається найбільшим імпортером німецької зброї

З початку цього року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на суму щонайменше 4,62 мільярда євро цього року, що приблизно на 12% більше, ніж за перші шість місяців попереднього року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у відповіді на запит депутата Бундестагу від "Лівих" Севіма Дагделена, який цитує агенція DPA.

За період із 1 січня по 19 червня найбільше ліцензій на експорт зброї уряд ФРН видав щодо України, яка зазнала повномасштабного вторгнення з боку Росії: їхній обсяг становить 1,18 мільярда євро.

Минулого року Німеччина дала зелене світло для експорту зброї в Україну на суму 2,24 мільярда євро. Таким чином, загальна вартість схваленої для передання Україні німецької зброї становить 3,42 мільярда євро.

На другому місці після України за загальною вартістю експортних ліцензій перебуває Угорщина – їхня вартість становить 1 мільярд євро.

Серед десяти найбільших країн-одержувачів німецької зброї цього року – сім країн-членів ЄС або НАТО. Окрім Угорщини, це Кіпр (266,6 мільйона євро), США (265,8 мільйона), Велика Британія (227,0 мільйона), Франція (226,8 мільйона), Польща (92,3 мільйона) та Фінляндія (83,7 мільйона).

Окрім України, Німеччина також експортувала зброю до Південної Кореї, яка має статус близького союзника й має отримати зброї на 201,7 мільйона євро, а також Індія з дозволеним обсягом експорту 108,4 мільйона євро.