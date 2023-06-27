Орбан знову заявив, що Україна не зможе виграти війну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав помилкою постачання західними країнами озброєння Києву. На його думку, Україна здатна продовжувати бойові дії та збільшувати кількість жертв лише завдяки західній зброї та техніці, повідомляє Deutsche Welle.

Ці заяви Орбан зробив у інтерв'ю німецькому виданню Bild у вівторок, 27 червня.

"Україна перестала бути суверенною країною. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми на Заході їх підтримуємо. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде" , - заявив угорський прем'єр.

Орбан заявив, окрім того, що бачити шанси Україну на перемогу - означає "неадекватно уявляти собі ситуацію".

"Солдати в України закінчаться раніше, ніж у Росії. Це і буде зрештою вирішальним фактором" , - зазначив угорський прем'єр, наголосивши, що продовження війни загрожує українцям "неймовірними руйнуваннями, втратою величезної кількості життів та багатств".

Припущення, що Україна була б повністю окупована Росією без постачання західного озброєння, Орбан назвав "тільки гіпотезою" і заявив, що не бачить у Росії загрози НАТО чи самій Угорщині.

Орбан також відмовився вважати Путіна військовим злочинцем:

"Ми можемо говорити про військові злочини тільки після того, як закінчиться війна. Якщо ви хочете припинити вогонь, а потім домовитися, треба переконати тих, хто бере участь у конфлікті, сісти за стіл переговорів. Сказати: Підійдіть до столу, ми вас заарештуємо - не дуже хороша ідея".

На думку Орбана, мир настане лише в тому випадку, якщо США припинять постачання озброєння Україні та запропонують Росії сісти за стіл переговорів.

Прем'єр Угорщини також прокоментував заколот ПВК "Вагнер". Політик вважає сам факт можливості заколоту "ознакою слабкості". "Однак те, що він (Володимир Путін - ред.) вирішив проблему протягом 24 годин, є ознакою сили" , - заявив Орбан.

Глава угорського уряду і раніше виступав за мирне врегулювання конфлікту в Україні. Він закликав не допустити українського контрнаступу, а також переконати Москву та Київ припинити вогонь і розпочати мирні переговори. Угорська влада не відправляє озброєння Україні, пояснюючи це тим, що хоче уникнути ескалації. Західні експерти вбачають причину нинішньої політики Угорщини в залежності економіки країни від російських енергоресурсів та тісних взаємин Орбана та Путіна.