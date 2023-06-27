Україна почне перегляд угод про вільну торгівлю з чотирма країнами

Віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко у вівторок провела зустріч із міністрами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), під час якої оголосила про рішення почати внутрішньодержавні процедури з оновлення пакета угод про вільну торгівлю, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерство економіки України.

Перегляд стосується угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ та двосторонніх угод про сільське господарство між Україною та Норвегією, Ісландією і Швейцарією.

Київ прагне включити в нову редакцію угоди з ЄАВТ розділи щодо малих та середніх підприємств, торгівлі та сталого розвитку, електронної комерції та технічного співробітництва.

Також пропонується оновити розділи, присвячені торгівлі товарами, технічним бар’єрам у торгівлі, санітарним та фітосанітарним заходам, спрощенню процедур торгівлі, захисту інтелектуальної власності, державних закупівель.

"Оновлення угоди створить новий сприятливий клімат для економічних відносин у сфері торгівлі, сприятиме формуванню конкурентоспроможної ринкової економіки та розвитку ключових галузей" , – прокоментувала Свириденко.

Вона запевнила, що Україна своєю чергою зацікавлена у максимальній лібералізації як ставок митних зборів, так і пільгових мит, а також нетарифних заходів щодо всіх товарів.

Європейська асоціація вільної торгівлі виникла 1960 року й наразі об'єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до ЄС – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами і не поширюється на сільгосппродукцію, а також гарантує вільне пересування капіталів і фізичних осіб.