Данілов: Пригожин не є самостійною фігурою, за ним стоять люди в погонах

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не є самостійною фігурою, за ним стоять люди в погонах, які прагнуть змінити керівництво Російської Федерації, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, коментуючи похід Пригожина на Москву.

"Я не можу погодитись, що це була вистава, це були справжні бойові дії, бо ситуація, коли весь світ побачив, що Путін не є керівником країни, всі, як щури, бігли з Москви, повтікали терміново, як тільки почались незрозумілі події, на які вони не могли впливати, і для Росії це буде мати величезні наслідки.

Сам Пригожин не є самостійною фігурою, за ним стоять люди в погонах, і це сьогодні цілком зрозуміло, це не його власне було бажання кудись йти, він чітко під контролем. Але якщо раніше він був під контролем Путіна, то нині цей контроль у Путіна вже втрачений, він знаходиться в спільній, умовно кажучи, групі з іншими особами, мета яких – це питання заміни керівництва Російської Федерації" , - зазначив Данілов.

За словами Данілова, деякі представники російської політичної еліти розуміють, що спроможності у Росії перемогти у війні з Україною немає, і вони будуть готувати певне підґрунтя, щоб відходити від цієї ситуації.

Відповідаючи на питання чи можливий "другий сезон" заколоту на Росії, секретар РНБО зазначив: "Там буде не один сезон, не так швидко, як би нам хотілося, але процес розпочався і вчора було продовження. Вчорашній виступ кремлівського щура (Володимира Путіна – ред.) із заявою, яка мала окреслити "майбутнє Росії", вона була така дивна - він подякував людям, які вбили російських офіцерів. Це виходить за межі будь-якого розуміння" .

Данілов додав, що наслідки походу Пригожина обов’язково будуть.

"Наслідки будуть. Весь світ побачив, що Росії як такої керованої країни не існує, це дуже небезпечна територія і ми будемо надалі спостерігати. Я не можу сказати, чи будуть виходити і знімати маски зараз, перейматися питанням усунення Путіна, але те, що люди, які безпосередню участь у цьому брали, знаходяться в Кремлі - це зрозуміло" , - заявив Данілов додавши, що це зухвала спецоперація з дискредитації Путіна.

На думку секретаря РНБО, є певні причини того, що вагнерівці не дійшли 200 км до Москви.

"Річ у тім, що Росія має ядерну зброю, це дуже такий аргумент, який вона постійно використовує, як засіб шантажу. Ми не знаємо поки що, які перемовини проходили і хто давав вказівку, але я точно можу вам сказати, що це не рішення Пригожина зупинити цей похід на Москву. Це рішення зовсім інших людей" , - вважає Данілов, додавши, що згодом це стане відомо.

Він також повідомив, що наразі охорона Путіна суттєво посилена і навіть в присутності членів російського Радбезу в кімнаті перебуває охорона, чого раніше не було ніколи.