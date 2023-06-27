Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому" Гусєва

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 27 червня, підписав указ про відставку гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва за його заявою, повідомляє Новое время.

Указ опубліковано на сайті глави держави.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін написав у себе в Telegram-каналі, що "ефективна і стабільна робота найбільшого оборонного підприємства країни є критично важливою для нашого війська". Він подякував співробітникам концерну і заявив, що на "Укроборонпром" очікує "суттєве посилення".

Раніше Кабінет міністрів затвердив на посаді нового керівника "Укроборонпрому" Германа Сметаніна — голову харківського Заводу імені Малишева. Джерела видання стверджували, що Гусєв "провалив ракетну програму" і просив президента перевести його на дипломатичну посаду в одну з країн Європи.

5 травня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про створення акціонерного товариства Українська оборонна промисловість, що замінить концерн "Укроборонпром".