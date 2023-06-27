Залужний: Відстежуємо противника на півночі, готові дати гідну відсіч
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ", повідомляє Українська правда.
За його словами, на північних кордонах України ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи.
"Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей. Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", — йдеться в повідомленні.