У США анонсували нові кроки щодо ПВК "Вагнер" цього тижня
Уряд Сполучених Штатів планує здійснити додаткові кроки для притягнення найманців ПВК "Вагнер" до відповідальності за злочини, скоєні в Україні та інших регіонах, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив на пресбрифінгу речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.
"Найближчим часом стежте за оновленнями, ви побачите додаткові кроки з боку Сполучених Штатів, щоби притягти їх до відповідальності за скоєне", - зауважив представник Держдепу.
Він уточнив, що нові кроки очікуються вже цього тижня.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що військовий заколот найманців з ПВК "Вагнер" минулого тижня на чолі з Пригожиним продемонстрував «тріщини» у владі Путіна.
Водночас глава американської дипломатії висловив упевненість, що фінальний акт розвитку ситуації в Росії ще попереду.