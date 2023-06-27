У США анонсували нові кроки щодо ПВК "Вагнер" цього тижня

Уряд Сполучених Штатів планує здійснити додаткові кроки для притягнення найманців ПВК "Вагнер" до відповідальності за злочини, скоєні в Україні та інших регіонах, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив на пресбрифінгу речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

"Найближчим часом стежте за оновленнями, ви побачите додаткові кроки з боку Сполучених Штатів, щоби притягти їх до відповідальності за скоєне" , - зауважив представник Держдепу.

Він уточнив, що нові кроки очікуються вже цього тижня.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що військовий заколот найманців з ПВК "Вагнер" минулого тижня на чолі з Пригожиним продемонстрував «тріщини» у владі Путіна.

Водночас глава американської дипломатії висловив упевненість, що фінальний акт розвитку ситуації в Росії ще попереду.