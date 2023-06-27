У Криму з'явилася нова база забезпечення військових РФ
Супутник Planet Labs зафіксував нову базу забезпечення російських військових на території села Широке поблизу Сімферополя, на якій розташовані казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, які перевозять паливо, повідомляє Радіо Свобода.
На думку військових експертів, яким журналісти показали супутникові знімки, це може свідчити про збільшення присутності армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Також журналістам вдалось ідентифікувати підрозділ, який розташувався у Широкому.
Відповідно до знімків з супутника за 23 червня, нова база розташовується у двох місцях на території села Широке, що у 25 кілометрах на північ від Сімферополя у тимчасово окупованому Криму.
За допомогою військового експерта Михайла Жирохова, журналісти "Схем" змогли ідентифікувати техніку на більшій ділянці – переважно це військові вантажівки, автоцистерни та позашляховики. Також на знімку за 23 червня помітні об’єкти, які, на думку Жирохова, можуть слугувати казармами для російських військових.