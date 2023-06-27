Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії ситуацію на фронті та НАТО

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, повідомляє Європейська правда.

Зеленський зазначив, що розповів норвезькому прем’єру про поїздку на передові позиції українських військ у Донецькій і Запорізькій областях та ситуацію на фронті, зокрема "щоденні кроки з деокупації української території".

"Озвучив деякі оборонні потреби України, зокрема в артилерії" , – додав президент.

Крім того, лідери України та Норвегії "скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО", а Зеленський запросив Стьоре до України.