Лукашенко прихистив Пригожина в інтересах Кремля – Держдеп

Офіційний Вашингтон вважає, що дії Олександра Лукашенка, який прихистив воєнного злочинця Євгена Пригожина у Білорусі, сприяють інтересам Кремля, а не білорусів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер.

"Рішення Лукашенка прийняти його (Пригожина – ред.) в Білорусі насправді свідчить про те, що він продовжує робити кроки не в інтересах свого народу, а в інтересах Кремля" ,- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати уважно стежать за діяльністю ПВК "Вагнер" як в Україні, так і в Африці, а також у будь-якій іншій точці світу, де б вона не діяла. Міллер зазначив, що активність "вагнерівців" шкодить інтересам країн, де вони перебувають.

Раніше Держдепартамент США заявив, що адміністрація Байдена планує цього тижня запровадити додаткові кроки для притягнення найманців ПВК "Вагнер" до відповідальності.