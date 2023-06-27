Під час вибуху евакуація торкнеться кількох областей, все готово — Лубинець

У разі підриву Запорізької атомної електростанції росіянами евакуація торкнеться кількох областей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, то катастрофа торкнеться кількох областей — у кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 та 50 км.

"Підготовлено всі медичні засоби і опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи" , — сказав Лубінець.

Омбудсмен заявив, що припускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.

"З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей" , — підкреслив чиновник.

Лубінець зазначив, що Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій, а тому у разі катастрофи саме їхні мешканці опиняться під найбільшою загрозою.