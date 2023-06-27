США запровадили санкції проти компаній, які сприяли ПВК "Вагнера" в Африці

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією "Вагнера" та її засновником і ватажком Євгенієм Пригожиним, повідомляє Європейська правда.

Під обмеження потрапили компанії в Центральноафриканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах та Росії, що брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування "вагнерівців" для забезпечення її зброєю, зокрема в Україні та Африці.

Йдеться про гірничодобувну компанію Midas Resources SARLU, що базується в ЦАР і пов'язана з Пригожиним. Стверджується, що вона за рахунок прибутку з продажу видобутого золота фінансує діяльність "вагнерівців" як у країні, так і за її межами.

Інша південноафриканська компанія Diamville минулого року брала участь у схемі продажу золота, яка передбачала його конвертацію в долари США, які планувалось вивести після запровадження санкцій США проти кількох російських фінансових установ.

Дубайський дистриб’ютор Industrial Resources General Trading фінансову підтримку Пригожину через торгівлю з Diamville та допомагав із переказом готівки в Росію. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".

Також санкції було запроваджено проти громадянина Росії Андрея Іванова – керівника групи компаній "Вагнер", який навесні 2023 року тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та гірничодобувними компаніями.

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.