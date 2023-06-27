Білий дім не підтверджує розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі

Адміністрація США офіційно не підтверджує інформацію про нібито розміщення ядерних боєприпасів РФ на території Білорусі, повідомляє Укрінформ.

Такий коментар у вівторок надала офіційна представниця Білого дому Олівія Делтон у відповідь на прохання прокоментувати заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка про розміщення ядерної зброї РФ, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я не можу підтвердити цього", - сказала представниця Білого дому.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в вівторок виступив із заявою, наголосивши, що значна частина російської ядерної зброї, яку планують завезти в Білорусь, уже перебуває на території країни. Він також сказав, що зброю обслуговують росіяни.