У Фінляндії виступили за посилення обмежень на в'їзд росіян
Влада Фінляндії виступила за посилення поїздок у країну для росіян, оскільки вони можуть завдавати шкоди міжнародним відносинам, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні уряду Фінляндії.
"Ще одним пунктом порядку денного були поїздки російських громадян до Фінляндії і через Фінляндію в іншу частину Шенгенської зони. Президент і міністерський комітет зазначили, що поїздки громадян Росії можуть, як і раніше, завдавати шкоди міжнародним відносинам Фінляндії", - йдеться у повідомленні.
Тому влада вирішила, що обмеження на несуттєві поїздки мають залишатися чинними і посилюватися для запобігання порушенням.
"На підставі обговорень, проведених президентом і міністерським комітетом, уряд може відновити постанову про обмеження на поїздки від 29 вересня 2022 року", - додали в уряді.