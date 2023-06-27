У Фінляндії виступили за посилення обмежень на в'їзд росіян

Влада Фінляндії виступила за посилення поїздок у країну для росіян, оскільки вони можуть завдавати шкоди міжнародним відносинам, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні уряду Фінляндії.

"Ще одним пунктом порядку денного були поїздки російських громадян до Фінляндії і через Фінляндію в іншу частину Шенгенської зони. Президент і міністерський комітет зазначили, що поїздки громадян Росії можуть, як і раніше, завдавати шкоди міжнародним відносинам Фінляндії" , - йдеться у повідомленні.

Тому влада вирішила, що обмеження на несуттєві поїздки мають залишатися чинними і посилюватися для запобігання порушенням.