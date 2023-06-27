Південна Африка продовжує роботу над мирним планом для України

Південно-Африканська Республіка (ПАР) продовжить розробку африканської мирної ініціативи щодо припинення російського вторгнення в Україну, заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор після зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Пандор, президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін пообіцяли провести ще одну зустріч із главами африканських держав для обговорення ініціативи.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб війна між Росією та Україною добігла кінця" , - сказала глава МЗС ПАР.

Офіційно влада ПАР заявляла про свій нейтралітет у питанні війни РФ проти України. Президент країни Сиріл Рамафоса в середині червня відвідав Київ і Санкт-Петербург із миротворчою місією разом із представниками ще шести африканських держав.

Мирна ініціатива, запропонована ними, містила, зокрема, необхідність досягнення миру "за допомогою переговорів і дипломатичними засобами", закінчення бойових дій "якнайшвидше", "деескалацію конфлікту з обох боків", "повагу до суверенітету держав і народів відповідно до Статуту ООН" і "гарантії безпеки для всіх країн".

В Україні та Росії не оцінили план

Ініціатива не мала помітного успіху. "Допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, - це означає заморозити війну, заморозити біль і страждання" , - прокоментував план Зеленський.

За словами українського лідера, "Росія довго намагалася обдурити всіх із Мінськом" і зараз "намагається повернутися до своєї старої примітивної тактики". "Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а значить - реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі" , - сказав президент.